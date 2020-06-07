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07 июня 2020, воскресенье, 12:39 249
Общество 2020-06-07T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки вполовину упала заболеваемость коронавирусом: 2 человека скончались

В Киеве за сутки вполовину упала заболеваемость коронавирусом: 2 человека скончались

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 6 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 43 человека до 3 418, умерших - на 2 до 77.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась на 43 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли. Всего за период пандемии в Киеве 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3 418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко указал, что заболели 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и 16 мужчин от 22 до 82 лет.

Также среди заболевших 2 девочки, которым 4 года и пятимесячный мальчик.

Мэр подчеркнул, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе (9), Святошинском (7), Соломянском (6 случаев).

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели COVID-19: 11 человек погибли от инфекции.

Сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры.

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