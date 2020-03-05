У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

І поки по всьому світу на коронавірус захворіли більше 95 тис. осіб, у Швейцарії зафіксовано перший випадок смерті пацієнтки з коронавірусом - жінка померла в кантоні Во.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zurcher Zeitung.

Покійній пацієнтці було 74 роки, вона лежала в університетській лікарні Лозанни з 3 березня.

Жінка вважалася пацієнткою з групи високого ризику, так як страждала від хронічного захворювання.

У Швейцарії на сьогодні лабараторно підтверджено 58 випадків зараження коронавірусом. Кантони повідомляють також про чотири десятки інших випадків зараження, які офіційно не підтверджені.

У країні заборонені масові заходи чисельністю більше 1000 чоловік до середини березня. Було скасовано, зокрема, карнавал в Базелі.

Тим часом у сусідній зі Швейцарією Австрії одужали перші пацієнти, які були хворі на коронавірус.



Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу.



Тим часом у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.