У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

І поки по всьому світу на коронавірус захворіли більше 95 тис. осіб, у Швейцарії зафіксовано перший випадок смерті пацієнтки з коронавірусом - жінка померла в кантоні Во. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zurcher Zeitung. Покійній пацієнтці було 74 роки, вона лежала в університетській лікарні Лозанни з 3 березня. Жінка вважалася пацієнткою з групи високого ризику, так як страждала від хронічного захворювання. У Швейцарії на сьогодні лабараторно підтверджено 58 випадків зараження коронавірусом. Кантони повідомляють також про чотири десятки інших випадків зараження, які офіційно не підтверджені. У країні заборонені масові заходи чисельністю більше 1000 чоловік до середини березня. Було скасовано, зокрема, карнавал в Базелі. Тим часом у сусідній зі Швейцарією Австрії одужали перші пацієнти, які були хворі на коронавірус.Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу. Тим часом у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.