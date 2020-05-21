У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з даними на 20 травня, збільшилася на 65 осіб. Зокрема, захворіли 7 медиків. Три людини померли. Про це сьогодні, 21 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, серед хворих 43 жінки у віці від 18 до 89 років і 2 дівчинки - п'яти та семи років. А також 19 чоловіків від 19 до 82 років і хлопець, якому 16 років.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 65 осіб. Серед них - 7 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса померли три людини. Всього за весь період - 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

В лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 10 хворих. У Святошинському - теж 10. А в Голосіївському районі - 9 випадків захворювання", - повідомив Віталій Кличко.

Одужали за добу 9 осіб. Всього коронавірус подолали 315 жителів столиці.

А у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Також збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.