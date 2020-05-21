підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 травня 2020, четвер, 12:15 23 Інфографіка
Суспільство 2020-05-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з даними на 20 травня, збільшилася на 65 осіб. Зокрема, захворіли 7 медиків. Три людини померли. Про це сьогодні, 21 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, серед хворих 43 жінки у віці від 18 до 89 років і 2 дівчинки - п'яти та семи років. А також 19 чоловіків від 19 до 82 років і хлопець, якому 16 років.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 65 осіб. Серед них - 7 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса померли три людини. Всього за весь період - 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

В лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 10 хворих. У Святошинському - теж 10. А в Голосіївському районі - 9 випадків захворювання", - повідомив Віталій Кличко.

Одужали за добу 9 осіб. Всього коронавірус подолали 315 жителів столиці.

А у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Також збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коро...
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмо...
Число нових випадків коронавірусe стрімко росте др...
У Хмельницькому на COVID-19 захворіла породілля і ...
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Заступник голови ОП Трофімов тягне на посаду в "Укравтодор" провального губернатора Туринка, – ЗМІ 13:54
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19 13:38
Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі 13:36
З 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення 13:33
Загострення в зоні ООС: 1 військовий загинув, 2 поранено, 4 травмовано 13:20
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok