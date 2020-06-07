Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що навіть якщо в процесі введення карантину, що перейшов у адаптивну фазу, були якісь порушення, і що якщо Конституційний Суд накладе штрафи, то ці суми будуть невеликими.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання журналіста, чи була порушена Конситуция під час введення карантину і спричинить це збитки для держави, Малюська відповів ствердно.

"Але питання в тому, що завдання держави в тому числі одне з головних – це дбати про людину, дбати про її життя, дбати про її здоров’я. Давайте подивимося на суть акту. Навіть, якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції (і тут я зараз буду коментувати не стільки як юрист, скільки як член уряду), мета була захистити людей, захистити їх життя і здоров’я. І це за великим рахунком вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності і смертності в Україні і в країнах, які зреагували дещо пізніше", - заявив Малюська.

Він не вважає, що виплати будуть якимось істотними. Але навіть якщо вони будуть, то все одно введення карантину він вважає виправданим.

"Відповідно, я не бачу особливо складних наслідків, з юридичної точки зору або з точки зору відшкодування збитку в результаті оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими", — вважає Малюська.

На його думку, метою таких дій уряду був захист людей, і ця мета була досягнута.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня Кабінет Міністрів ввів карантин через епідемію коронавіруса.

Нещодавно Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.