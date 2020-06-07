У Львові коронавірус знайшли у судді. Робота установи зупинена

Один з судів міста Львів, де за минулу добу виявили 68 нових випадків захворювання на COVID-19, припинив роботу через те, що у судді підтердили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні суду на порталі Судової влади України".

"У зв'язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м. Львів на коронавірус COVID-19, у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово припинено з метою проведення дезінфекції приміщення", - йдеться в повідомленні.

Поки суд не працює. Про відновлення роботи і слухання справ обіцяють повідомити пізніше.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві за минулу добу вдвічі впала захворюваність на коронавірус, хоча дві людини померли. Захворіли 24 жінки у віці від 22 до 70 років і 16 чоловіків від 22 до 82 років. Також серед хворих 2 дівчинки, яким 4 роки і п'ятимісячний хлопчик. Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському районі, Святошинському та Солом'янському.

Тим часом у Київській області більше всього хворих виявили в Ірпені. За добу в області виявили 36 нових випадків. Всього з початку епідемії на коронавірус на Київщині захворіли 1 784 людини.