Больше всего больных COVID-19 в Ирпене. Статистика коронавируса на Киевщине

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 6 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 36 человек до 1 784.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 784 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 134 детей и 349 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 36", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 448 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 187, в Софиевской Борщаговке - 52 и в Петропавловской Борщаговке - 39), в Обуховском районе - 250 случаев (наибольшее количество в Обухове - 122 и в Украинке - 39).

Также 77 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 75 - в Бориспольском районе, 47 - в Васильковском, по 37 - в Кагарлыкском и Барышевском, 34 - в Вышгородском, 31 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 89 случаев подтверждены в Ирпене, 73 - в Белой Церкви, 57 - в Борисполе, 49 - в Буче, 48 - в Броварах, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 32 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1,556 тыс. человек.

За все время пандемии умерло 37 человек, выздоровели - 558 (в том числе 45 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 976 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 75 сообщений.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, согласно статистике Министерства здравоохранения 5 июня количество заболевших коронавирусом в Киевской области составляло 1 748 человек.

Тем временем, в Офисе Президента сообщили, что график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.