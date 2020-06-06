ВООЗ дала нові рекомендації щодо носіння захисних масок здоровими людьми

З метою мінімізації ризиків зараження коронавірусом рекомендується дотримуватися простих правил. Наперекір різним суперечливим рекомендаціям щодо носіння масок, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що захисні маски слід носити здоровим людям у громадських місцях, оскільки вони можуть стати бар'єром для потенційно інфекційних крапель коронавірусу. Про це повідомила провідний технічний експерт ВООЗ з Covid-19, доктор Марія Ван Керхове, повідомляє BBC.

Так, в організації зазначили, що в громадських місцях, де неможливо дистанціюватися, слід носити захисну маску.

"Люди можуть заразитися інфекцією за кілька днів до того, як у них з'являться симптоми. Деякі люди заражаються вірусом, але взагалі не виявляють симптомів. Тому там, де дистанціювання неможливо, наприклад, у громадському транспорті та в місцях, таких як магазини та табори для біженців, рекомендується, щоб обличчя були закриті саморобними масками, щоб уникнути передачі інфекції", - зазначили в організації.

Також наголошується, що, згідно з новим дослідженням, маски можуть стати бар'єром для потенційно інфекційних крапель коронавірусу. Причому мова йде не тільки про медичні маски, а про звичайні, тканинні.

Водночас ВООЗ підкреслила, що маски для обличчя є лише одним з ряду інструментів, які можна використовувати для зниження ризику передачі коронавірусу, і що вони не повинні давати людям помилкове відчуття захисту.

"Маски самі по собі не захистять вас від Covid-19", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Організація раніше радила носити медичні маски хворим, і людям, які за ними доглядають, однак не було достатніх доказів, що їх повинні носити здорові люди.

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Тим часом Україна перебуває 87-й день на карантині.