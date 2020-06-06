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06 червня 2020, субота, 10:17 7
Суспільство 2020-06-07T16:15:05+03:00
Українські Новини
ВООЗ дала нові рекомендації щодо носіння захисних масок здоровими людьми

ВООЗ дала нові рекомендації щодо носіння захисних масок здоровими людьми

Анна Рудык
Карантин, ВООЗ, Коронавірус, Носіння масок
Медична маска
Медична маска

З метою мінімізації ризиків зараження коронавірусом рекомендується дотримуватися простих правил. Наперекір різним суперечливим рекомендаціям щодо носіння масок, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що захисні маски слід носити здоровим людям у громадських місцях, оскільки вони можуть стати бар'єром для потенційно інфекційних крапель коронавірусу. Про це повідомила провідний технічний експерт ВООЗ з Covid-19, доктор Марія Ван Керхове, повідомляє BBC.

Так, в організації зазначили, що в громадських місцях, де неможливо дистанціюватися, слід носити захисну маску.

"Люди можуть заразитися інфекцією за кілька днів до того, як у них з'являться симптоми. Деякі люди заражаються вірусом, але взагалі не виявляють симптомів. Тому там, де дистанціювання неможливо, наприклад, у громадському транспорті та в місцях, таких як магазини та табори для біженців, рекомендується, щоб обличчя були закриті саморобними масками, щоб уникнути передачі інфекції", - зазначили в організації.

Також наголошується, що, згідно з новим дослідженням, маски можуть стати бар'єром для потенційно інфекційних крапель коронавірусу. Причому мова йде не тільки про медичні маски, а про звичайні, тканинні.

Водночас ВООЗ підкреслила, що маски для обличчя є лише одним з ряду інструментів, які можна використовувати для зниження ризику передачі коронавірусу, і що вони не повинні давати людям помилкове відчуття захисту.

"Маски самі по собі не захистять вас від Covid-19", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Організація раніше радила носити медичні маски хворим, і людям, які за ними доглядають, однак не було достатніх доказів, що їх повинні носити здорові люди.

Як повідомляли "Українські Новини", лікарі розповіли, як не захворіти COVID-19 у громадському транспорті.

Тим часом Україна перебуває 87-й день на карантині.

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