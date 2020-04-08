У МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин

МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19, але вакцини або спеціальних ліків від коронавіруса ще не існує, Для того, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом, рекомендується дотримуватись простих правил. Наприклад, по можливості виходити з дому тільки у виняткових випадках. Похід в магазин – один з них. Про те, яких правил необхідно при цьому дотримуватися, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. МОЗ радить розбити процес походу за покупками на три етапи. Підготовка: уникати години пік; надягати маску; носити з собою засіб для дезінфекції; ходити в магазин без дітей. Похід: тримати дистанцію 1,5 - 2 метри; не спустошувати магазинні полиці; оплачувати покупки за допомогою Apple Pay або Google Pay. Повернення: мити руки після повернення додому; мити продукти водою без мила; утилізувати пакети; дезінфікувати місце, на якому стояли пакети. Як повідомляли "Українські Новини", в Україні станом на 7 квітня 9:00 зафіксували 1462 випадків зараження коронавірусом. Також з 6 квітня Кабінет Міністрів посилив правила карантину.