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08 квітня 2020, середа, 05:10 12
Суспільство 2020-04-08T07:30:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин

У МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин

Елена Новикова
МОЗ, Супермаркет, Магазин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу, Зараження коронавірусом
Магазин. Фото: eveningkiev.com
Магазин. Фото: eveningkiev.com

МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19, але вакцини або спеціальних ліків від коронавіруса ще не існує, Для того, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом, рекомендується дотримуватись простих правил. Наприклад, по можливості виходити з дому тільки у виняткових випадках. Похід в магазин – один з них. Про те, яких правил необхідно при цьому дотримуватися, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

МОЗ радить розбити процес походу за покупками на три етапи.

Підготовка:

  • уникати години пік;
  • надягати маску;
  • носити з собою засіб для дезінфекції;
  • ходити в магазин без дітей.

Похід:

  • тримати дистанцію 1,5 - 2 метри;
  • не спустошувати магазинні полиці;
  • оплачувати покупки за допомогою Apple Pay або Google Pay.

Повернення:

  • мити руки після повернення додому;
  • мити продукти водою без мила;
  • утилізувати пакети;
  • дезінфікувати місце, на якому стояли пакети.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні станом на 7 квітня 9:00 зафіксували 1462 випадків зараження коронавірусом.

Також з 6 квітня Кабінет Міністрів посилив правила карантину.

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