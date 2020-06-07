За добу на Донбасі поранили 5 українських військових

Бойовики 13 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 6 червня, 5 українських військовослужбовців поранені, тоді як добою раніше були поранені двоє українських військових.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120-мм протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Зазначено, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" на підступах до Досвідченого і Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120-мм, біля Богданівки ворог привів протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар'їнкою, Павлополем й Авдіївкою - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях поблизу Оріхового і тричі біля Луганського збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу з боку загарбників 4 військовослужбовці ООС отримали поранення, а 1 - бойове травмування.

За даними розвідки, українські захисники знищили одного російського окупанта.

З початку цієї доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем.

5 червня бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового.

3 ибня на Донбасі бойовики дев'ять разів влаштовували провокації і втратили одного "бійця".