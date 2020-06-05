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05 червня 2020, пʼятниця, 19:14 7
Силові структури 2020-06-05T20:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового

Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики, Бойовики на Донбасі, зведення ООС
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Після того, як бойовики дев'ять разів відкривали вогонь 2 червня, у п'ятницю, 5 червня, вони п'ять разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС), 1 українського військовослужбовеця поранено.

Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"За 5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного, Широкиного і Старогнатівки.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", противник вів обстріл поблизу Новоолександрівки.

Внаслідок обстрілу противника 1 військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режиму "тиша" дотримано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС. А 1 червня вони поранили одного військового.

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