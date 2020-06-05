Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового

Після того, як бойовики дев'ять разів відкривали вогонь 2 червня, у п'ятницю, 5 червня, вони п'ять разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС), 1 українського військовослужбовеця поранено. Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини. "За 5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано в ньому. У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного, Широкиного і Старогнатівки. По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", противник вів обстріл поблизу Новоолександрівки. Внаслідок обстрілу противника 1 військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режиму "тиша" дотримано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, 31 травня бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС. А 1 червня вони поранили одного військового.