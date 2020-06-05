Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового

В Ужгороді не відкривають дитсадки через небезпечну епідситуацію 20:00

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті 19:52

Радимо американським друзям застосувати свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам, – Портнов 19:38

У Мінфіні розповіли, коли опублікують меморандум з МВФ 19:16