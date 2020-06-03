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03 червня 2020, середа, 08:27 5
Силові структури 2020-06-03T09:04:26+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики дев'ять разів влаштовували провокації і втратили одного "бійця"

На Донбасі бойовики дев'ять разів влаштовували провокації і втратили одного "бійця"

Анна Рудык
обстріли в зоні ООС, Бойовики, зведення ООС
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 2 червня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Поранення зазнав один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції українських військових з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Старогнатівки ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 152-го калібру і 82 мм міномети. А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" за захисникам Майорска, Новозванівки і Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення ... За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в понеділок і поранили одного військового.

Також бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС 31 травня, втрат не було.

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