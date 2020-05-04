Бойовики 4 рази обстріляли позиції сил ООС з забороненого озброєння в понеділок

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 4 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 3 рази обстріляли українські позиції біля Верхньоторецької, Новотроїцького та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування бойовиків обстріляли українські позиції поблизу Кримського.

Втрат серед українських військовослужбовців не було.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООС не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС 3 травня, 1 військовий поранений і 3 травмовані.

бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення