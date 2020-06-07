У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли

Кількість хворих коронавірусом в Києві 6 червня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 43 особи до 3 418, померлих - на 2 до 77.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 43 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли. Всього за період пандемії в Києві 77 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3 418 підтверджених випадків захворювання на COVID- 19 ", - написав він.

Кличко зазначив, що захворіли 24 жінки віком від 22 до 70 років і 16 чоловіків від 22 до 82 років.

Також серед хворих 2 дівчинки, яким 4 роки, і п'ятимісячний хлопчик.

Мер підкреслив, що найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі (9), Святошинському (7), Солом'янському (6 випадків).

У лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей померли від інфекції.

Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях вони посилюють карантинні заходи.