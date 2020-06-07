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07 червня 2020, неділя, 11:35 7
Політика 2020-06-07T12:45:01+03:00
Українські Новини
Кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла до коронавирусу знижується

Кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла до коронавирусу знижується

Ольга Фандорина
Коронавірус, тести на коронавірус, тести на антитіла до коронавірусу, ПЦР-тести
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

6 червня було проведено 9 504 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 13,5% менше порівняно з попередньою добою, і 2 820 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 58, 3% менше порівняно з 5 червня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу проведено 9 504 дослідження методом ПЛР", - сказав він.

Крім цього, зі слів міністра, 6 червня проведено 2 820 досліджень методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, всього з початку року проведено 424 046 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР і 43 444 - методом ІФА.

При цьому в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 6 червня надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 65 105 повідомлень про підозру на захворювання.

Тим часом, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях вони посилюють карантинні заходи.

В Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.

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