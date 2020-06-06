Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації

Голосіївський районний суд Києва заарештував 7 поліцейських, підозрюваних у створенні злочинної організації та незаконному виробництві і збуті наркотичних засобів, в то час, як раніше суд заарештував поліцейських з Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні і тортурах.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР), передають Українські Новини.

"Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави семи учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного з секторів і 4 оперативника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполиции в Дніпропетровській області", - йдеться в ньому.

Зазначається, що слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Києві, затримали і повідомили про підозру семи правоохоронцям, які змушували громадян вчиняти злочини, надаючи на них психологічний тиск і застосовуючи насильство.

"За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім залучали їх до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

При цьому правоохоронці підозрюють у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересилання або збут наркотичних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, у Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні.

5 червня міністр внутрішніх справ Арсен Авакова виступив у Верховній Раді зі звітом про боротьбу з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.