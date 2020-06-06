підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 червня 2020, субота, 23:45 7
Судова влада 2020-06-07T01:00:01+03:00
Українські Новини
Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації

Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації

Елена Новикова
Павлоград, Арешт, затримання поліцейських, Павлоградський відділок поліції, Підозра у фальсифікації кримінальних справ, Підозра у збуті наркотиків
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Голосіївський районний суд Києва заарештував 7 поліцейських, підозрюваних у створенні злочинної організації та незаконному виробництві і збуті наркотичних засобів, в то час, як раніше суд заарештував поліцейських з Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні і тортурах.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР), передають Українські Новини.

"Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави семи учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного з секторів і 4 оперативника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполиции в Дніпропетровській області", - йдеться в ньому.

Зазначається, що слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Києві, затримали і повідомили про підозру семи правоохоронцям, які змушували громадян вчиняти злочини, надаючи на них психологічний тиск і застосовуючи насильство.

"За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім залучали їх до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

При цьому правоохоронці підозрюють у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересилання або збут наркотичних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, у Кагарлику  затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні.

5 червня міністр внутрішніх справ Арсен Авакова виступив у Верховній Раді зі звітом про боротьбу з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Більше новин про: Павлоград Арешт затримання поліцейських Павлоградський відділок поліції Підозра у фальсифікації кримінальних справ Підозра у збуті наркотиків

Послаблення карантину скасували ще в двох областях
Новини
Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було 00:30
Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації 23:45
Послаблення карантину скасували ще в двох областях 23:23
Нардеп М'ялик вніс в декларацію 158 квартир, 1 млн доларів та 150 млн гривень готівкою 22:07
Володимир Зеленський у резиденції
Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти 21:02
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
більше новин
Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok