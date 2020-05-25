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25 травня 2020, понеділок, 16:06 6
Судова влада 2020-05-25T16:45:26+03:00
Українські Новини
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні

У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні

Ярина Вацяк
Тортури, згвалтування поліцейськими, згвалтування в Кагарнлику
Державного бюро розслідувань Фото: ДБР
Державного бюро розслідувань Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали за підозрою в зґвалтуванні і тортури оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Національної поліції Київської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і стріляв з табельної зброї над головою.

Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били кийками по голові, одягали протигаз і стріляли зі зброї.

Внаслідок зазначених дій потерпілий зазнав переломи ребер і носа.

Зараз слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до скоєння кримінального злочину інших осіб.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування і тортур, а також перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством.

Як повідомляли Українські Новини, шеф-редактор новин видання delo.ua повідомив, що його побили поліцейські в Києві.

Держбюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень співробітниками поліції стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутєпова.

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