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06 червня 2020, субота, 14:47 5
Президент 2020-06-06T15:00:01+03:00
Українські Новини
Законопроєкт Зеленського про збільшення штрафів за порушення законів про військову службу треба винести на обг

Законопроєкт Зеленського про збільшення штрафів за порушення законів про військову службу треба винести на обговорення, — правозихисник

Елена Новикова
Штраф, Володимир Зеленський, Олександр Павліченко, правозахисники, закон про військову службу
Військовий. Фото: Міноборони
Військовий. Фото: Міноборони

Законопроєкт №3553 про збільшення штрафів за порушення законів про військову службу, який був внесений президентом Володимиром Зеленським, перед прийняттям треба винести на широке громадське обговорення. Про це Українським Новинам повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

"В першу чергу важливо при внесення таких істотних змін провести широке громадське обговорення основних положень цього законопроєкту, зокрема щодо пропорційності поставленим цілям відповідальності, яку пропонується посилити, а також впровадження додаткових обтяжень при встановленні трудових відносин. На жаль, такого обговорення не відбулося", - сказав він.

Законопроєктом також пропонується зобов'язати надавати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору.

"Питання також викликають дотримання гарантій права на приватність при збереженні, передачі та видалення чутливої персональної інформації (яка буде використовуватися в цілях військового обліку) між різними державними реєстрами", - додав Олександр.

Законопроєктом також пропонується ввести новий вид служби - військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, строк якої буде становити не більше 6 місяців з належним відпусткою.

Як повідомляли Українські Новини, завідувач громадської приймальні Харківської правозахисної групи Людмила Клачко вважає, що Конституційний Суд не оскаржить закон про введення військової служби за призовом осіб з числа резервістів у разі його прийняття Верховною Радою, аргументуючи тим, що захист держави в першу чергу є обов'язком громадян.

Раніше а термін проведення весняного призову на строкову військову службу перенесли з квітня-червня на травень-липень. А також 5 березня Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16,5 тис. чоловік.

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