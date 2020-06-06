В Київській області вже 1,7 тис. заражених коронавірусом. Лідирує Києво-Святошинський район

За добу кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася порівняно з попередньою добою на 37 осіб. Всього в області 1 748 хворих на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1 748 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 130 дітей і 342 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу - 37", - йдеться в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 446 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 187, у Софіївській Борщагівці - 55 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 250 випадків (найбільша кількість в Обухові - 122 і в Українці - 39).

Також 77 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 75 - в Бориспільському районі, 45 - у Васильківському, 37 - у Кагарлицькому, 34 - в Вишгородському, 30 - в Миронівському, 25 - у Баришівському, 23 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 86 випадків підтверджені в Ірпені, 69 - в Білій Церкві, 52 - в Борисполі, по 48 випадків - в Бучі і Бровах, 40 - в Коцюбинському, по 37 випадків - у Кагарлику і Фастові, 33 - у Вишгороді, 30 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1,5 тис. чоловік.

За весь час пандемії померло 37 осіб ,одужали - 553 (у тому числі 40 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 901 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 64 повідомлення.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість випадків коронавірусу в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 550, всього 26 514 випадків з початку епідемії

Також в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні епідситуації.