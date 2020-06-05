У Київській області за добу хворих на коронавірус стало більше на 38 осіб. Де найбільше хворіють

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Київській області 4 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 38 осіб до 1 711, водночас в Києві захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 5 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 1 711 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 125 дітей і 338 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 38", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 442 випадки захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 184, у Софіївській Борщагівці - 51 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 248 випадків (найбільша кількість в Обухові - 121 і в Українці - 39).

Також 75 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 72 - в Бориспільському районі, 43 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 33 - у Вишгородському, 30 - в Миронівському, 22 - в Бородянському, 19 - в Баришівському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 85 випадків підтверджені в Ірпені, 64 - у Білій Церкві, 52 - в Борисполі, 48 - в Бучі, 47 - у Броварах, 40 - в Коцюбинському,38 - в Кагарлику, 36 - у Фастові, 33 - у Вишгороді, 27 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1,4 тис. осіб.

За весь час пандемії померло 37 осіб ,одужали - 472 (в тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 858 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 21 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я 3 червня кількість хворих на коронавірус у Київській області становило 1 673 осіб.

Кількість хворих коронавирусной інфекцією в Київській області 1 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 людини до 1 623, кількість померлих збільшилась на 1 особу до 36.