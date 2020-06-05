У Франції з вина виготовлятимуть антисептик для рук

Винороби з Франції повинні переробити непродане вино на антисептики для рук і етанол — через падіння продажів при коронавірусній кризі. З такою заявою виступило Агентство сільського господарства Франції, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Урядове агентство FranceAgriMer заявило, що близько 3 млн гектолітрів потрібно перегнати через зниження продажів.

Винороби постраждали від закриття барів і ресторанів у Франції і за кордоном. Експорт в США, який скоротився вдвічі після того, як адміністрація Трампа ввела 25-процентні мита в жовтні минулого року, продовжив знижуватися після спалаху COVID-19.

FranceAgriMer заявила, що з п'ятниці 33 виноробням було дозволено зібрати 2 млн гектолітрів нерозпроданого вина, щоб перетворити його в етанол або водно-спиртовий гель і звільнити місце в льохах виноробів для виробництва цього року.

Агентство додало, що цей захід був схвалений Брюсселем і Євросоюз фінансуватиме дистиляцію.

Винороби повинні до 19 червня подати заявку на схему і вказати, скільки вина вони хочуть переробити. Їм буде виплачено 78 євро за гектолітр вина з найменуванням, пов'язаних з конкретним регіоном, і 58 євро - без найменування.

Спирт, отриманий в процесі дистиляції, буде використовуватися фармацевтичною і косметичною промисловістю, а також для виробництва дезінфікуючих засобів для рук.

Як повідомляли Українські Новини, Франція почала послаблювати карантин з 11 травня.

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