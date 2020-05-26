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26 мая 2020, вторник, 20:40 17
Экономика мира 2020-05-26T20:45:01+03:00
Українські Новини
Большая часть граждан ЕС испытывали финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, – опрос

Большая часть граждан ЕС испытывали финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, – опрос

Елизавета Кесельман
Европа, Карантин, Экономический кризис, коронавирус в Европе, послабление карантина
Деньги. Фото:pexels
Деньги. Фото:pexels

Из-за пандемии коронавируса, которым, по последним данным, заразились 5,5 млн жителей по всему миру, финансовые трудности испытавала большая часть населения Европейского Союза. Об этом передает DW.

В частности, среди жителей Евросоюза провели опрос 21 тысячи граждан в 21 стране Евросоюза по заказу Европарламента. 

Согласно результатам опроса, у 53% людей в Европейском союзе сократился доход из-за пандемии коронавируса. Многие из них должны были уйти на неполный рабочий день.

Отмечается, такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного по заказу 

"Около 30% респондентов заявили, что их заработок сократился во время пандемии. 23% опрошенных сообщили, что потеряли работу или были вынуждены уйти на неполный рабочий день", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в ООН намерены увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, в ЕС намерены создать структуру для защиты банков, которые пострадали от пандемии коронавируса. 

Кроме того, в Евросоюзе приняли меры для помощи авиациии железным дорогам.

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