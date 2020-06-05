В Ужгороді не відкривають дитсадки через небезпечну епідситуацію

В Ужгороді продовжили заборону на роботу дитячих садків через епідеміологічну ситуацію в місті, вирішила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в прес-службі Ужгородської міськради. Таке рішення було ухвалене через несприятливу епідеміологічну ситуацію в регіоні. "Наразі спостерігається несприятлива епідеміологічна ситуація, яка не дає можливості ввести послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування установ дошкільної освіти", - повідомили в міськраді. Питання про відкриття дитсадків знову буде розглянуте 12 червня. Спочатку планувалося, що дитячі садки в Ужгороді будуть відкриті з 9 червня. Також у міськраді повідомили, що станом на 5 червня в Ужгороді підтверджено коронавірус у 410 жителів міста. За минулу добу виявлено чотири нових захворювання. При цьому вилікувались вже 234 пацієнти, 6 осіб - померли. Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозне погіршення епідситуації. Також кількість хворих коронавірусом у Києві 4 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 82 особи до 3 292, померлих - на 4 до 73.