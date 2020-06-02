Боевики три раза обстреляли позиции сил ООС в понедельник и ранили одного военного

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 1 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования российской федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат. Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактические группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции защитников ООС неподалеку Гнутово.

"Сначала, у этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем применил БПЛА для выстрела ВОГ-17", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли около Попасной.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены два боевика.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения.

Он был доставлен в военное медицинское учреждение.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток боевики обстреляли опорные пункты неподалеку Майорска.

За текущие сутки потерь среди защитников ООС нет.

Ситуация в районе проведения операции контролируется Объединенными силами.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 31 мая, потерь не было.

Ранее пятницу, 29 мая, боевики больше десяти раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, один военный ранен.