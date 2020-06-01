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01 червня 2020, понеділок, 09:23 6
Силові структури 2020-06-01T10:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики тричі за добу влаштували провокації і втратили трьох "бійців"

На Донбасі бойовики тричі за добу влаштували провокації і втратили трьох "бійців"

Анна Рудык
війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, зведення ООС
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Після того, як 30 травня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, вчора, 31 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. Внасілок чого було знищено одного окупанта, ще двоє - поранені.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню і обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Українські підрозділи діяли адекватно до обстановки і вживали необхідні заходи з придушення вогневих засобів противника", - сказано в ньому.

Вогонь було зафіксовано неподалік Новотроїцького, Водяного й Оріхового.

"Для здійснення заходів щодо відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вміло залучили чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 31 травня українські захисники знищили одного і поранили двох бойовиків", - сказано в повідомленні.

Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби вогневу активність загарбників зафіксовано поблизу Гнутового, втрат у лавах українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини,  29 травня на Донбасі 1 український військовослужбовець зазнав поранення.

Крім того, у зоні ООС 28 травня бойовики 7 разів відкривали вогонь.

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