Трійця 2020: як відзначатимуть свято і чого не можна робити в цей день

В цьому році віряни відзначатимуть одне з головних християнських свят - Трійцю 7 червня. Цей день ще називають Зеленими святами, а люди прикрашають свої домівки різними квітами і зеленню, передають Українські Новіні.

Кажного року Трійцю відзначають на п'ятдесятий день після Великодня. Цього року він припадає на 7 червня. Трійцю ще називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею. Вважається, що День Святої Трійці - це день народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви. Це день також присвячене зішестю Святого Духа на учнів Христових. Свято прославляє Пресвяту Трійцю - Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Історія свята

Вперше Трійцю почали відзначати апостоли - учні Ісуса Христа. Вони хотіли увічнити велику подію - зішестя на них і Діву Марію Святого Духа. Назва свята означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина. На той момент вони вже 50 днів молилися в Сіонській світлиці. Після зішестя Святого Духа, апостоли змогли говорити на різних мовах світу, щоб нести слово Боже в різні країни. Також вони навчилися зцілювати і передбачати майбутнє.

Офіційно свято почали відзначати з 381 року, коли в Константинополі скликали II Вселенський собор. А стародавні слов'яни почали святкувати Трійцю тільки через 300 років після хрещення Русі, в кінці XIII - початку XIV століть.

Традиції і народні прикмети

Трійцю святкують три дні. У будинках прибирають і прикрашають їх свіжими гілками клена, берези, верби, квітами і травами. Зелень символізує процвітання і новий життєвий цикл.

Вважається, що зелень оберігає від нечистих сил.

У суботу напередодні свята вважають поминальним днем. Прийнято молиться за померлих і ставити свічки в церквах за упокій їх душ.

У неділю, на саме свято, потрібно відвідати службу в храмі і взяти з собою букет з трав і квітів. За народними повір'ями, потрібно пролити кілька крапель сліз на нього, і тоді трави зможуть зціляти від хвороб, а букет стане оберегом для домівки.

Вважається, якщо в ці дні хлопець посватається до дівчини, то пара буде мати щасливе і довге подружнє життя.

На Трійцю дівчата могли гадати на судженого. Вони ходили в ліс і кидали сплетені вінки русалкам, щоб вони послали їм багатих женихів.

Чого не можна робити на Зелені свята

На Трійцю забороняється виконувати земляні роботи.

Також не можна в цей день рубати або пиляти дерева. Береза, горобина і верба часто використовуються в ритуалах на Трійцю, а дівчата прикрашали ці дерева стрічками, квітами і вінками.

Вважається, що не можна ходити в ліс. За народними повір'ями, в ці дні туди приходять міфічні істоти - німфи і русалки, які можуть нашкодити людині.

Також заборонялося купатися в четвер перед святом. За народними повір'ями, в цей день з води виходили русалки і могли втопити того, хто знаходиться у воді.

Забороняється виконувати будь-яку домашню роботу: прибирати будинок, прати білизну, шити, різати - всю цю роботу по дому не можна робити в період Трійці. Можна тільки готувати їжу для рідних і домашніх тварин.

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