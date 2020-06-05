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05 червня 2020, пʼятниця, 17:39 7
Зовнішня політика 2020-06-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
У МЗС дали рекомендації українцям у США у зв'язку з масовими протестами

У МЗС дали рекомендації українцям у США у зв'язку з масовими протестами

Валерия Драгомирова
США, Посольство України в США, протести в США, Джордж Флойд
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям в США уникати місць масового скупчення людей і не брати участь у демонстраціях, де постраждала українська журналістка.

Про це сказано в повідомленні на сайті МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з акціями протесту в окремих містах Сполучених Штатів Америки посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців в країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації", - сказано в ньому.

У США з 26 травня тривають масові протести через загибель афроамериканця при затриманнях поліцією.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію МЗС закликає громадян України звертатися до консульства, контакти яких можна знайти на сайті зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляли Українські Новини, Америка має намір заборонити китайським авіакомпаніям літати в США. За даними ЗМІ, під час протестів біля Білого Дому президент США Дональд Трамп ховався у бункері зі своєю сім'єю.

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