У МЗС дали рекомендації українцям у США у зв'язку з масовими протестами

Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям в США уникати місць масового скупчення людей і не брати участь у демонстраціях, де постраждала українська журналістка.

Про це сказано в повідомленні на сайті МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з акціями протесту в окремих містах Сполучених Штатів Америки посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців в країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації", - сказано в ньому.

У США з 26 травня тривають масові протести через загибель афроамериканця при затриманнях поліцією.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію МЗС закликає громадян України звертатися до консульства, контакти яких можна знайти на сайті зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляли Українські Новини, Америка має намір заборонити китайським авіакомпаніям літати в США. За даними ЗМІ, під час протестів біля Білого Дому президент США Дональд Трамп ховався у бункері зі своєю сім'єю.