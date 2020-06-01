Трамп з сім'єю переховувався в бункері під час протестів біля Білого Дому через вбивство Флойда, – ЗМІ

Президент Дональд Трамп під час мітингів разом зі своєю родиною ховався у бункері під час масштабних страйків у США біля Білого дому через смерть неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомляють The New York Times, CNN, посилаючись на власні джерела.

Згідно з інформацією відомств, ввечері 29 травня, Трамп разом зі свого дружиною Меланією Трамп і молодшим сином Берроном спускався в бункер і провів там близько години. Також наголошується, що це рішення, за інформацією відомств, прийняла Секретна служба (Федеральне агентство США, завдання якої — охорона президента, його родичів і перших осіб держави).

NYT передає, що раніше в підземному бункері деякий час ховалися 43-й президент США Джордж Буш і тодішній віцепрезидент Дік Чейні. Це було 11 вересня 2001 року під час терористичних атак. Після цього бункер майже не використовувався.

У Вашингтоні ввели комендантську годину і вивели на вулиці Національну гвардію (1700 осіб). Зіткнення між поліцією і демонстрантами біля Білого дому відбуваються вже третій день.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США.