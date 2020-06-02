підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 23:56 6
Політика 2020-06-03T00:30:02+03:00
Українські Новини
У США під час протестів постраждала українська журналістка

У США під час протестів постраждала українська журналістка

Надежда Комендантова
США, Напад на журналіста, протести в США

Під час висвітлення масових протестів у США, коли почалися масові напади на поліцейських після оприлюднення висновку медичної експертизи про причини смерті афроамериканця Джорджа Флойда, 2 червня журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко отримала перелом пальців.

Про це журналістка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, я знімала різні протести в Україні, але "отримала по голові" в американському. У Санта-Моніці знімала відео як активісти/лутери увірвалися в магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я вирубалась на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, йти до машини, знайшлася одна жінка, яка мені допомогла. Поліції не було", – повідомила Шевченко.

У "швидкій" журналістці надали допомогу, у неї зламані два пальці на нозі і легка травма голови.

Журналістка отримала перелом пальців ноги. Фото: Христина Шевченко/FacebookЖурналістка отримала перелом пальців ноги. Фото: Христина Шевченко/Facebook

"Крім мене в лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати. Вдарив мене афроамериканський хлопчина, свідки чули, як перед ударом він закричав: "Давай вкрадемо у неї камеру". Ну і те, що в мене білий колір шкіри, імхо, зіграло роль. Нападника встигла навіть зняти, от так от. Тепер я на милицях і в гіпсі", – додала вона.

Журналістка потрапила в лікарню. Фото: Христина Шевченко/FacebookЖурналістка потрапила в лікарню. Фото: Христина Шевченко/Facebook

В сюжеті на другій хвилині можна побачити обличчя нападника.

Як повідомляли "Українські Новини", Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні.

У той же час, президент США Дональд Трамп під час страйків біля Білого Дому разом зі своєю родиною ховався у бункері.

Більше новин про: США Напад на журналіста протести в США

У Києві відкрилася більшість дитсадків
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом
Новини
Журналістка в США. Скріншот відео.
У США під час протестів постраждала українська журналістка 23:56
Кернес задекларував 20 млн гривень доходу, інвалідне крісло і дихальний апарат 23:33
У Києві дозволили роботу дитячих спортивних секцій з 1 червня 22:48
Тищенко. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Тищенко радився щодо банерів із Зеленським, але той попросив "не починати" 22:17
Перший заступник Офісу Президента Трофимов заробив 625 тис. гривень, а машину купив за 710 тис. гривень 21:59
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Поліція почала розслідувати стрілянину на ринку в Одесі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok