У США під час протестів постраждала українська журналістка

Під час висвітлення масових протестів у США, коли почалися масові напади на поліцейських після оприлюднення висновку медичної експертизи про причини смерті афроамериканця Джорджа Флойда, 2 червня журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко отримала перелом пальців.

Про це журналістка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, я знімала різні протести в Україні, але "отримала по голові" в американському. У Санта-Моніці знімала відео як активісти/лутери увірвалися в магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я вирубалась на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, йти до машини, знайшлася одна жінка, яка мені допомогла. Поліції не було", – повідомила Шевченко.

У "швидкій" журналістці надали допомогу, у неї зламані два пальці на нозі і легка травма голови.

Журналістка отримала перелом пальців ноги. Фото: Христина Шевченко/Facebook

"Крім мене в лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати. Вдарив мене афроамериканський хлопчина, свідки чули, як перед ударом він закричав: "Давай вкрадемо у неї камеру". Ну і те, що в мене білий колір шкіри, імхо, зіграло роль. Нападника встигла навіть зняти, от так от. Тепер я на милицях і в гіпсі", – додала вона.

Журналістка потрапила в лікарню. Фото: Христина Шевченко/Facebook

В сюжеті на другій хвилині можна побачити обличчя нападника.

Як повідомляли "Українські Новини", Трамп пригрозив залучити військових до припинення масових заворушень в країні.

У той же час, президент США Дональд Трамп під час страйків біля Білого Дому разом зі своєю родиною ховався у бункері.