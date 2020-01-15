Кабмин назначил председателем НАПК Новикова

Кабинет Министров назначил на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

"Решение принято. Господин Александр, поздравляю Вас!", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

До назначения Новиков работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Он получил образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по правоведению.

Он был претендентом на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, успешно прошел оценивание в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, 6 декабря конкурсная комиссия по результатам первого этапа оценивания отобрала 8 кандидатов на должность председателя НАПК. Позже конкурсная комиссия избрала на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Тем временем, Новиков считает утверждение антикоррупционной стратегии и автоматизацию полных проверок деклараций топ-чиновников приоритетами работы ведомства.