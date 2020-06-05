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05 червня 2020, пʼятниця, 16:55 11
Суспільство 2020-06-05T18:30:02+03:00
Українські Новини
Зареєструватися на вступ до магістратури можна до 5 червня: як це зробити

Зареєструватися на вступ до магістратури можна до 5 червня: як це зробити

Ирина Николенко
Освіта, Вища освіта, магістратура, УЦОЯО
Реєстрація на вступ до магістратури до 5 червня. Фото: shutterstock.com
Реєстрація на вступ до магістратури до 5 червня. Фото: shutterstock.com

Тоді як Міносвіти готує до зовнішнього незалежного тестування більш ніж 1 700 безпечних пунктів тестування, 5 червня завершується реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури завершується 5 червня, о 18:00. Станом на 4 червня успішно зареєструвалися понад 86 000 людей.

Також, в Центрі нагадують, що для реєстрації необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії документів.

документи:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для здійснення екзаменаційного листа;
  • документ, що посвідчує особу;
  • фотографія для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає  віку вступника;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, про плановоме завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти);
  • документ про здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які закінчили навчання в минулі роки);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту).

Після того, як учасник успішно зареєструється, йому відправлять скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.

З процедурою реєстрації можна ознайомитися за посилання.

Вступні випробування будуть проводитися в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення єдиного вступного іспиту з англійської мови додатково будуть діяти пункти тестування в Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство освіти і науки опублікувало графік проведення ЗНО 2020.

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для проведення ЗНО, яке відбудеться з 25 червня по 17 липня.

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