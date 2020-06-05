Зареєструватися на вступ до магістратури можна до 5 червня: як це зробити

Тоді як Міносвіти готує до зовнішнього незалежного тестування більш ніж 1 700 безпечних пунктів тестування, 5 червня завершується реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури завершується 5 червня, о 18:00. Станом на 4 червня успішно зареєструвалися понад 86 000 людей. Також, в Центрі нагадують, що для реєстрації необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії документів. документи: заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для здійснення екзаменаційного листа; документ, що посвідчує особу; фотографія для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає віку вступника; облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків); довідка, видана за місцем навчання, про плановоме завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти); документ про здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які закінчили навчання в минулі роки); медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3\/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання єдиного фахового вступного випробування\/єдиного вступного іспиту). Після того, як учасник успішно зареєструється, йому відправлять скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті. З процедурою реєстрації можна ознайомитися за посилання. Вступні випробування будуть проводитися в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення єдиного вступного іспиту з англійської мови додатково будуть діяти пункти тестування в Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані. Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство освіти і науки опублікувало графік проведення ЗНО 2020. Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для проведення ЗНО, яке відбудеться з 25 червня по 17 липня.