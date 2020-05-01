Кіпр в червні відновить авіасполучення

В той час, як Греція в липні відкриває туристичний сезон, Кіпр у червні відновлює авіасполучення і починає ослаблення карантину. Про це передає Xinhua.

Відновлення авіасполучення входить в третій етап ослаблення карантину, з 4 травня, як і в Греції почнеться часткове ослаблення карантину.

За словами міністра охорони здоров'я Кіпру Константіноса Іоанну, крім авіасполучення, з 9 червня також почнуть роботу порти, які будуть обслуговувати круїзні лайнери. Також повністю відкриються ресторани, кафе і бари.

Міністр повідомив, що готелі також відновлять роботу, вказавши, що їм буде дозволено приймати туристів, яким буде дозволено в'їжджати в країну на умовах, що перешкоджають поширенню коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на приріст заражень коронавірусом, зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину.

Крім того, у Франції влада попросила людей пересуватися на карантині на велосипедах,, щоб уникнути зараження коронавірусом і дотримуватися дистанції. Для цього виділять 20 млн євро.