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22 квітня 2020, середа, 12:07 37
Кабмін 2020-04-22T12:08:11+03:00
Українські Новини
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні

Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні

Елена Новикова
Денис Шмигаль, Закриття кордонів, Відкриття кордонів, Кордони
Межа. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Межа. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "РБК Україна", передають Українські Новини.

"Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами-Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх межі, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо у нас буде спокійна ситуація", - сказав він.

Прем'єр пояснює це тим, що, приміром, Європа і США увійшли в карантин набагато раніше України, зокрема Італія ввела обмежувальні заходи і сам карантин раніше на 1 місяць.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину до 12 травня.

Також після Великодня пасажиропотік рекордно впав до 6,9 тисяч чоловік.

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