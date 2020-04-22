Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні

Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "РБК Україна", передають Українські Новини.

"Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами-Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх межі, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо у нас буде спокійна ситуація", - сказав він.

Прем'єр пояснює це тим, що, приміром, Європа і США увійшли в карантин набагато раніше України, зокрема Італія ввела обмежувальні заходи і сам карантин раніше на 1 місяць.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину до 12 травня.

Також після Великодня пасажиропотік рекордно впав до 6,9 тисяч чоловік.