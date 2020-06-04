підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників 8 червня. Вони виконують важливі функції
04 червня 2020, четвер, 19:02 11
Європа 2020-06-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників 8 червня. Вони виконують важливі функції

Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників 8 червня. Вони виконують важливі функції

Елизавета Кесельман
Карантин, Заробітчани, Швеція, Закриття кордонів, Коронавірус в Швеції
Садівництво. Фото: pixabay
Садівництво. Фото: pixabay

Швеція, де не вводили режим карантину через пандемію коронавірусу прийняла рішення відкрити кордони для сезонних працівників з 8 червня. Про це зазначається в повідомленні прес-служби уряду Швеції.

Як повідомляє відомство, таке рішення було прийнято через те, що працівники виконують важливі функції в країні. Виняток було зроблено для сезонних працівників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва.

"Сьогоднішнє рішення уряду передбачає, що для сезонних робітників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва може бути зроблено виняток і їм може бути дозволено в'їзд в країну на підставі того, що вони виконують важливі функції в Швеції", - сказано в повідомленні.

Уряд постановив внести поправки про тимчасову заборону в'їзду в Швецію у відповідності з рекомендаціями Європейської комісії.

Крім того, шведський уряд зробить виняток для осіб з посвідкою на проживання в країні, які через заборону розлучені з родичами, що проживають в країні.

Як повідомляли Українські Новини, заробітчани почали подавати документи для роботи в Польщі.

Крім того, Чехія відновила видачу робочих віз заробітчанам з України.

Більше новин про: Карантин Заробітчани Швеція Закриття кордонів Коронавірус в Швеції

В Україні відкриваються ресторани: нові правила ро...
Швеція вважає, що самоізоляція через коронавірус п...
Дітей від сурогатних мам іноземці можуть забрати з...
У Швеції запустили першу мережу 5G...
Власники "євроблях" будуть платити штрафи за порушення ПДР не як всі, а під час спроби виїхати за кордон
Новини
Умови асоціації з ЄС можуть переглянути, — Стефанишина 20:00
У ЗМІ пояснили, чому чесним фермерам не варто боятися детінізації АПК 19:46
Польща не планує найближчим часом відкривати кордони 19:35
Вірусолог назвав причину сплеску захворюваності на коронавірус 19:23
Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь 19:16
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов 10:59
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану 11:26
більше новин
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok