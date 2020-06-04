Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників 8 червня. Вони виконують важливі функції

Швеція, де не вводили режим карантину через пандемію коронавірусу прийняла рішення відкрити кордони для сезонних працівників з 8 червня. Про це зазначається в повідомленні прес-служби уряду Швеції.

Як повідомляє відомство, таке рішення було прийнято через те, що працівники виконують важливі функції в країні. Виняток було зроблено для сезонних працівників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва.

"Сьогоднішнє рішення уряду передбачає, що для сезонних робітників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва може бути зроблено виняток і їм може бути дозволено в'їзд в країну на підставі того, що вони виконують важливі функції в Швеції", - сказано в повідомленні.

Уряд постановив внести поправки про тимчасову заборону в'їзду в Швецію у відповідності з рекомендаціями Європейської комісії.

Крім того, шведський уряд зробить виняток для осіб з посвідкою на проживання в країні, які через заборону розлучені з родичами, що проживають в країні.

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