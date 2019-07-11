Мер Бучі Федорук: “Агітувати за Карплюка було помилкою“

Мер Бучі Анатолій Федорук вважає своєю помилкою підтримку Володимира Карплюка під час виборчої кампанії на посаду мера Ірпеня у 2014 році та подальше політичне співробітництво. Про це він заявив в інтерв'ю місцевому телеканалу “Погляд“, фрагменти якого були продемонстровані в програмі #ДеЗрада . Фрагменти інтерв'ю також опублікувала на своїй сторінці журналістка і кандидат у народні депутати по 95 округу Михайлина Скорик-Шкарівська.

Вона зазначає, що Федорук уперше в своїй кар'єрі "сказав про Карплюка те, що він насправді думає про свого вихованця". "І це не чорний піар, а висновок одного з найдосвідченіших апаратників за фактом його діяльності в Ірпені", - написала Скорик-Шкарівська.

Вона додала, що мер Бучі - підозрюваний в одній спільній з Карплюком кримінальній справі, а також є його кумом (хрестив його другого сина), по суті партнер по бізнесу (бізнес був у їхніх дружин).

Автори програми нагадали, що Федорук відкрито агітував за Карплюка, по регіону були розміщені щити, де два політика фотографувалися, потискуючи один одному руки.

“Я на той період часу був переконаний, що він (Карплюк – ред.) дійсно перейнявся місцевим самоврядуванням. І то, я визнаю, була моя помилка, тому що я фактично нав'язав певним чином свою точку зору і позицію виборцям цих населених пунктів“, - зазначив Федорук в інтерв'ю.

“Людина для досягнення своєї мети готова переступити, як кажуть у народі, через рідну матір, щоб досягти якогось результату“, - охарактеризував мер Бучі Карплюка.

Серед таких методів він також згадав поширені ЗМІ Карплюка інформаційні повідомлення про смерть ректора Податкової академії Петра Мельника, коли той ще був живий. “Я мав з тоді ще живим Петром Володимировичем Мельником таку неприємну розмову душевну з його боку. “Ви уявляєте, мій вихованець мене живцем поховав“. Ось вам і відповідь, і методи“, - підкреслив Федорук.

Нагадаємо, Карплюк є випускником Податкової академії Мельника, згідно з офіційною біографією, в студентські роки був головою студентського парламенту у ВУЗі.