4 білборда на кордоні Києва: опоненти влаштували 1 квітня меру Бучі

Минулої ночі в Бучі (Київська область) невідомі зловмисники розмістили плакат із зображенням місцевого громадського діяча Аркадія Кобринця з провокаційними написами на адресу чинного мера Бучі Анатолія Федорука. Крім того, у той же період були зірвані ряд плакатів соціальної реклами громадської організації "Я - бучанец", яку також асоціюють з міським головою Бучі.

Про невдалий жарт зі своїм зображенням повідомив у соціальній мережі Facebook сам Кобринець, а фотографії 4 понівечених плакатів громадської організації опубліковані в групі соцмережі MyBucha.

"Сьогодні невідомі розвісили по Бучі провокаційні біг-борди наступного "жартівливого" першоквітневого змісту "Анатолію Петровичу, щасливої дороги! З повагою, Бучанський міський голова Аркадій Кобринець". По-перше, одразу заявляю, що ні я, ні мій штаб не має жодного відношення до розміщення даних біг-бордів. Такий крок – свідчення про низький рівень політичної культури у тих, хто замовив цю брудну технологію", - написав Кобринець.

За його словами, юристи зараз вивчають можливість подачі обгрунтованої заяви про вчинення кримінального злочину людьми, які розмістили даний борд.

"Наразі я не є Бучанським міським головою. Тому це відверта провокація, метою якої є намагання зіштовхнути мене з мером Бучі Анатолієм Федоруком, який вже десятиліттями отримує довіру бучанських виборців. Провокація не вдалася, адже вона не вплине жодним чином на моє ставлення до пана Федорука, а лише розвеселила тих, у кого не дуже в порядку як з політичною культурою, так і з почуттям гумору. Від усього серця бажаю мешканцям Бучі та міському голові здоров’я та гарного настрою!" - написав підприємець.

"По Варшавській трасі були розміщені білборди із соціальною рекламою від громадської ініціативи "Я - бучанець". Втім, їм довелося пробути там довго, на наступний день білборди навпроти ТЦ "Модуль" зірвали. Для чого й чому саме в цьому місці - невідомо! Можливо, хтось знає більше інформації або навіть ви стали свідком вандалізму? Поділіться в коментарях", - написали автори повідомлення в групі MyBucha.

У коментарях від імені сторінки ініціативи "Я - бучанец" було розміщено повідомлення з припущеннями про можливого автора акту вандалізму: "Ми не знаємо, кому заважали лікарі Бучі (зображені на плакатах) та наша соціальна реклама, яку організували волонтери. Тому ми будемо вдячні за інформацію. Щоб це зробити, треба бути рекламістом".

Як відомо, одними з найбільших рекламних операторів західного передмістя Києва є компанії, що афільовані з колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком та його помічником з питань PR Петром Щербиною.

У Карплюка та Федорука давній конфлікт, який тягнеться ще з часів обрання Карплюка міським головою Ірпеня в 2014 році, коли Федорук балотувався в народні депутати в Ірпінському виборчому округу. Останнім часом мери конфліктували через поділ комунального майна, частина якого раніше перебувала в спільному користуванні двох населених пунктів, поки Буча перебувала в адміністративному підпорядкуванні Ірпеня.