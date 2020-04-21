Аркадій Кобринець має намір стати мером Бучі, штаб очолить Таможній

Партія "Слуга народу" розглядає можливість висунення на мера міста Буча Київської області незаангажованого кандидата, який не пов'язаний з оточенням чинного міського голови, екс-регіонала і фігуранти кримінальних проваджень Анатолія Федорука, пишуть "Коментарі".

Одна з груп впливу в штабі партії "Слуга народу" отримала результати соціологічного опитування, згідно з яким рейтинг кандидатів на посаду мера Бучі очолює чинний міський голова Анатолій Федорук.

В потилицю Федоруку дихає бучанський депутат Олександр Таможній, який є вічним опонентом Федорука на виборах. На третьому місці – новий кандидат Аркадій Кобринець, який заявив про себе вітанням усім жінкам Бучі з святом 8 Березня. На четвертому місці – громадський активіст Віктор Бархоленко, який так само, як і Таможній, традиційно балотується на пост мера Бучі та активно критикує Федорука. На думку Віктора Бархоленка, за організацією нападів на бучанських активістів стоїть саме мер Бучі Анатолій Федорук та його оточення.

Крім Бархоленка, незначна частина виборців готові віддати свої голоси журналістці Олені Жежері і екс-свободівцю Івану Окоєву.

Експерти припускають, що виборчий штаб Аркадія Кобринця очолить Олександр Таможній. Можливим заступником Таможнього по роботі в штабі називають кандидатуру Юрія Денисенка, який є корінним бучанцем.

Наголошується, що раніше Денисенко мав власні амбіції стати мером Бучі і навіть працював заступником голови Київоблдержадміністрації, але вирішив зосередитися на підтримці Кобринця. Фактично, передвиборна боротьба розгорнеться між двома штабами – Юрія Денисенка і Тараса Шаправського.

Політтехнологи вважають: незважаючи на те, що Кобринець значний час працював на "Бучанському заводі склотари" і реалізував низку соціальних проектів у Бучі (зокрема, ініціював дитячий шаховий турнір на час карантину "Кубок Бучі" і роздав малозабезпеченим сім'ям Великодні паски), йому доведеться провести потужну виборчу кампанію і об'єднати навколо себе всіх опонентів Федорука.

Втім, Кобринець починає активно об'єднувати навколо себе не тільки опонентів Федорука, а і його підлеглих. Активне сприяння благодійній діяльності Аркадія Кобринца надає керівниця Територіального центру соціального обслуговування Бучанської міськради Світлана Жолуденко.