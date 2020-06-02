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02 червня 2020, вівторок, 15:54 6
Суспільство 2020-06-02T17:45:02+03:00
Українські Новини
За добу в Київській області одна людина померла від COVID-19, захворіли 23 людини

За добу в Київській області одна людина померла від COVID-19, захворіли 23 людини

Ольга Фандорина
коронавірус в Україні, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус в Київській області 1 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 людини до 1 623, кількість померлих збільшилась на 1 особу до 36 після того, як станом на 1 червня кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 1 623 випадки захворювання коронавірусом (у т. ч. 124 дитини і 300 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 23... За час пандемії померло 36 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 429 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 50 і в Петропавлівській Борщагівці - 36), в Обухівському районі - 239 випадків (найбільша кількість в Обухові - 114 і в Українці - 38).

Також 73 випадки захворювання підтверджено у Броварському районі, 71 - в Бориспільському районі, 42 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 34 - в Вишгородському, 30 - в Миронівському, по 20 - у Бородянському і Баришівському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 82 випадки підтверджені в Ірпені, 58 - в Білій Церкві, 47 - в Борисполі, 46 - в Бучі, 44 - в Броварах, 38 - в Кагарлику, 36 - в Коцюбинському, 34 - у Фастові, 31 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 223 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1,4 тис. осіб.

Одужали 400 осіб (у тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 664 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 47 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати і в Києві.

Раніше повідомлялося про те, що 31 травня в Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу.

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