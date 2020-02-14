67,3% опитаних SOCIS вважають ситуацію в Україні напруженою

У той час як російські опитування зазначають, що 47% опитаних росіян ставляться до України негативно, 67,3% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, вважають ситуацію в Україні напруженою.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 17,9% респондентів оцінюють ситуацію як вибухонебезпечну, 13,4% вважають її стабільною, а 1,6% — відмовилися від відповіді.

Також 51,6% опитаних вважають, що події в країні розвиваються в чомусь в правильному, в чомусь в неправильному напрямку, 33,2% — у неправильному, 11,9% — у правильному, 3,4% — відмовилися від відповіді.

Крім цього, 55,9% опитаних українців не підтримують проведення на даний момент масових протестних акцій в країні, 28% — підтримують, але брати участь не будуть, 12,7% — підтримують і готові брати участь, 3,4% — відмовилися від відповіді.

Опитування проводилося з 1 по 10 лютого 2020 року шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), в якому було опитано 2 000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,1%.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2019 року 39,2% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології вважали, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 35,9% — в правильному, 24,8% — важко відповісти.

При цьому 75% опитаних "Демініціативами" і КМІС підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.