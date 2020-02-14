подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 февраля 2020, пятница, 17:29 684
Общество 2020-02-14T17:34:34+02:00
Українські Новини
54,4% опрошенных SOCIS считают Россию агрессором

54,4% опрошенных SOCIS считают Россию агрессором

Кира Молчанова
SOCIS, Россия-Украина, агрессия России, Соцопрос
Опрос. Фото: Pixabay
Опрос. Фото: Pixabay

После того, как опросы установили: 67,3% респондентов считают ситуацию в Украине напряженной, социологи выяснили, что 54,4% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, считают Россию агрессором, угрожающим существованию Украины как государства, от которого нужно защищаться и не поддерживать никаких отношений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, с каким из утверждений они на данный момент согласны.

Так, 30,9% опрошенных считают, что Россия — обычная соседствующая страна, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами; 8,6% считают Россию дружественной и братской страной, с которой необходимо развивать теплые и дружественные отношения; 5,7% — не знают или отказались ответить.

При этом 63% респондентов считают, что Россия занимает вражескую позицию в отношении Украины, 57,8% — что угроза от России и ее Президента Владимира Путина для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной, а 35,4% — что угроза от России и ее Президента Владимира Путина для независимости и территориальной целостности слишком преувеличена, 6,9% — отказались ответить.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля 2020 года путем личного формализованного интервью (face-to-face), в котором было опрошено 2 000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,1%.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече лидеров в "нормандском формате".

В то же время, 75% опрошенных "Деминициативами" и КМИС поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным для решения конфликта на Донбассе.

Больше новостей о: SOCIS Россия-Украина агрессия России Соцопрос

Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат"
Новости
Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2019 составило $8,7 млрд 18:15
В Мюнхене Россия и организаторы конференции представили план окончания войны на Донбассе: со снятием санкций и возобновлением торговли 17:45
Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи 17:43
54,4% опрошенных SOCIS считают Россию агрессором 17:29
"Новая почта" не будет останавливать отправки в\из Китая 17:17
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
больше новостей
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok