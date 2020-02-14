54,4% опрошенных SOCIS считают Россию агрессором

После того, как опросы установили: 67,3% респондентов считают ситуацию в Украине напряженной, социологи выяснили, что 54,4% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, считают Россию агрессором, угрожающим существованию Украины как государства, от которого нужно защищаться и не поддерживать никаких отношений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, с каким из утверждений они на данный момент согласны.

Так, 30,9% опрошенных считают, что Россия — обычная соседствующая страна, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами; 8,6% считают Россию дружественной и братской страной, с которой необходимо развивать теплые и дружественные отношения; 5,7% — не знают или отказались ответить.

При этом 63% респондентов считают, что Россия занимает вражескую позицию в отношении Украины, 57,8% — что угроза от России и ее Президента Владимира Путина для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной, а 35,4% — что угроза от России и ее Президента Владимира Путина для независимости и территориальной целостности слишком преувеличена, 6,9% — отказались ответить.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля 2020 года путем личного формализованного интервью (face-to-face), в котором было опрошено 2 000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,1%.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече лидеров в "нормандском формате".

В то же время, 75% опрошенных "Деминициативами" и КМИС поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным для решения конфликта на Донбассе.