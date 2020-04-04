Умер отец Святослава Вакарчука

В возрасте 73 лет скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. Об этом сообщил народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, то кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль..."физик твердого дела" - так назвали его тогда медиа и здесь не было преувеличений.

Вечная память!", - написал он.



Иван Вакарчук был доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической физики Львовского университета им. Франко, членом Совета по вопросам науки и научно-технической политики при президенте Украины, членом президиума Национального совета Конгресса украинской интеллигенции.



С 18 декабря 2007 по 11 марта 2010 был на должности министра образования и науки Украины. В 2007 году получил звание Героя Украины. Иван Вакарчук - отец народного депутата, лидера партии "Голос", фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.





