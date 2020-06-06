Що робити і куди піти на Трійцю: афіша

В українців буде три вихідних дні з 6 по 8 червня у зв'язку з державним і православним святом Трійця. Триденний вікенд - це прекрасна можливість, щоб відпочити зі всією сім'єю, а також відвідати святкові безкоштовні заходи, які відбудуться в Києві, - передають українські новини.

Програма заходів 6 червня.

Благодійний дитячий "Rock Бал". Олег Скрипка та його друзі запрошують усіх дітей, яким подобається рок-музика, та їх батьків на благодійний захід, який можна передивитись на сторінці Міжнародного благодійного фонду "Дитяче серце". Організатори планують зібрати 440 000 грн на інфузійну немагнітну станцію для маленьких пацієнтів Центра дитячої кардіології та кардіохірургії. Така станція дозволяє проводити МРТ у дітей без припинення введення життєво важливих препаратів, таким чином лікарі можуть проводити високоточні діагностичні процедури в пацієнтів, які знаходяться в тяжкому стані.

Програма заходу

Українські та іноземні зіркові гості, серед яких два фіналісти дитячого Євробачення.

Виступ дитячих рок-бендів.

Яскраві танцювальні, циркові та спортивні шоу.

Численні майстер-класи, розіграш, подарунки та сюрпризи.

Щоб зробити благодійний внесок, треба зайти на сторінку події та натиснути кнопку "Допомогти". І тут 6 червня можна буде подивитись трансляцію Благодійного дитячого "ROCK БАЛА".

Програма безкоштовних заходів 6 та 7 червня.

"Чілдрен Кінофест"

Продовжується "Чілдрен Кінофест" - це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей і підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію з новими європейськими фільмами та світовою класикою. Безкоштовні кінопокази можна переглянути за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю. Глядачі самостійно можуть вибирати фільм-переможець (біля входу до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень,який допоможе оцінити фільм).

На карантині з Plan B

Також можна долучитися до проєкту "На карантині з Plan B", під час якого відвідувачів очікує багато музики та лекцій.

Програма фестивалю

Plan B Day – лекції, дискусії та воркшопи.

Plan B Night – живі концерти та вечірки з участю музикантів зі всієї України.

Онлайновий Idea Boot Camp – 420 сесій від 28 українських та іноземних менторів для 86 відібраних команд, щоб прокачати суспільно важливі проекти та ідеї.

Як повідомляють організатори, цей проєкт буде цікавий меломанам, які сумують за новою музикою; людям, залученим у соціальні чи культурні ініціативи; всім, хто любить відкривати для себе круті українські групи та проєкти. Детальну інформацію про подію можна знайти на сторінках у соцмережах Plan B fest.

"Перформативність и тілесність: стратегії акторської емансипації"

Також можна відвідати триденний інтенсив з акторкою Оксаною Черкашиною в тетрі на Лівому березі Дніпра. "Я абсолютно впевнена,що зміни в театрі почнуть відбуватися разом зі зміною всіх учасників творчого процесу. Нові знання, усвідомлення своєї індивідуальності та відповідальності - частина тієї дороги, яку я обрала для себе та якою хочу поділитись із вами",- йдеться в повідомленні.

Що буде відбуватись під час інтенсиву:

Практичні тілесні тренінги, як процес дослідження свідомості тіла.

Перформативні тренінги та інструменти перформативного театру.

Після ізоляції буде можливість відновити своє тіло, вислухати його емоції, пропрацювати скутість і страхи.

Можливість дослідити власні кордони та межі.

Організатори додають,що цей проєкт буде цікавий для всіх акторів,студентів театрльних навчальних закладів.

Онлайн-конференція "YouthSpeak Forum"

На вихідних відбудеться глобальна онлайн-конференція "YouthSpeak Forum", де зберуться представники молодого покоління, влади, бізнесу та суспільного сектору.

YouthSpeak Forum – це онлайн-подія від суспільної організації AIESEC, яка відбувається в 60-ти країнах світу та має ціль прокачати лідерські якості та додати молоді впевеності для початку кар'єри в бізнесі чи суспільному секторі

Програма заходу:

У перший день будуть трансляції воркшопів, рішення кейсів міжнародних компаній та мотиваційні зустрічі.

Серед представлених спікерів – підприємці, готельєри, менеджери. Також досвідом поділяться представники різних компаній.

На другий день очікується нетворкінг – компанії та суспільні організації представлять відкриті вакансії та стажування.

Щоб потрапити на подію, необхідно зареєструватись, після цього прийде підтвердження на електронну пошту, а в день події - силка на трансляцію.

Виставка картин

Також відбудеться виставка картин про Київ художниці Анастасії Григор'євої. Тут можна поринути в історичне минуле Києва, пройтись по місцях і подіях минулого століття. Виставку картин можна побачити у віртуальному турі по силці.

"Рожевий тукан на світанку"

Персональна виставка в "Щербенко Арт Центрі" майстра абстрактного живопису Миколи Кривенка "Рожевий тукан на світанку". В колекцію ввійшла серія його непредметних полотен і бронзова фігуративна скульптура.

Більшість живописних робіт, які стали основою цього проєкту, були створені за останні кілька місяців під час карантинної ізоляції і тільки деякі з них - роботи 2018 року.

Роботи в колекції

"Шамбала"

"Полотно захмарне"

"Нагірна проповідь Святої Іоанн"

"Полотно астральне "

"... У повітрі" та інші полотна полотна.

Вхід на виставку вільний, але без офіційного відкриття. В експозиції може знаходитись не більше 10.

Раніше Українські Новини повідомляли, як привітати рідних та друзів зі святом Трійці: привітання у віршах та картинках.

У червні в Україні буде два державних свята, тобто українці будуть мати два триденні вікенди.