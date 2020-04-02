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02 квітня 2020, четвер, 14:51 32
Президент 2020-04-02T16:00:03+03:00
Українські Новини
Рівень довіри до Зеленського продовжує знижуватися, - опитування

Рівень довіри до Зеленського продовжує знижуватися, - опитування

Валерия Драгомирова
Рейтинг, Володимир Зеленський, Рівень довіри
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Рейтинг Президента Володимира Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% у порівнянні з опитуванням від 22-25 листопада 2019 року.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передають Українські Новини.

Згідно йому, 46% опитаних позитивно ставляться до Зеленського, 33% - нейтрально, 21% - негативно.

До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 12% опитаних, 53% - нейтрально, 35% - негативно.

До глави Офісу Президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% респондентів, 56% - нейтрально, 38% - негативно.

Крім того, до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову 29% опитаних ставляться позитивно, 51% - нейтрально, 21% - негативно; до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля 11% респондентів ставляться позитивно, 65% - нейтрально, 25% - негативно.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів з 27 по 30 березня серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних Центром Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

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