Рівень довіри до Зеленського продовжує знижуватися, - опитування

Рейтинг Президента Володимира Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% у порівнянні з опитуванням від 22-25 листопада 2019 року.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передають Українські Новини.



Згідно йому, 46% опитаних позитивно ставляться до Зеленського, 33% - нейтрально, 21% - негативно.



До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 12% опитаних, 53% - нейтрально, 35% - негативно.



До глави Офісу Президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% респондентів, 56% - нейтрально, 38% - негативно.



Крім того, до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову 29% опитаних ставляться позитивно, 51% - нейтрально, 21% - негативно; до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля 11% респондентів ставляться позитивно, 65% - нейтрально, 25% - негативно.



Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів з 27 по 30 березня серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.



Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.



Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних Центром Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського.