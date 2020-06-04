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04 червня 2020, четвер, 14:36 12
Події 2020-06-04T16:45:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю анонсовані мітинги за відставку Авакова

У п'ятницю анонсовані мітинги за відставку Авакова

Павло Твердохліб
Арсен Аваков, МВС України, Відставка міністра, мітинги
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото

У Києві в п'ятницю, 5 червня, біля будівель Верховної Ради України та Кабінету Міністрів пройдуть відразу 2 акції протесту, учасники яких мають намір вимагати відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вранці мітингувати будуть радикали, а у другій половині дня - представники ЛГБТ-спільноти та правозахисних організацій.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Рух за відставку міністра внутрішніх справ "Проти Авакова" запланував мітинг на 9:00 біля будівлі Верховної Ради. Учасники протесту планують вимагати відставки міністра в той час, коли він буде виступати під час години запитань до уряду.

"Останні події показують, що непокаране зло не лише росте, але й вбиває, стаючи все більш небезпечним. Адже події в Кагарлику та Броварах - лише вершина айсберга. Ми прийдемо, щоб показати, що нам не байдуже. Що ми не забули ані вбивство дитини, ані зґвалтування, ані нападів, ані посадок невинних, ані інших зловживань, які доводять людей до відчаю. Не забули та не маємо намірів прощати", - йдеться в анонсі заходу.

В 14:00 біля будівлі Кабміну розпочнеться акція "Проти поліцейського свавілля в Україні". Її організатори - "КиївПрайд" (щорічно проводить ЛГБТ "Марш рівності" в Києві) спільно з Центром громадянських свобод та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

"Ми цінуємо нашу співпрацю з поліцією і вдячні за відкриту комунікацію. Однак, як громадяни своєї держави, ми хочемо бачити Україну правової та безпечною країною для кожного та кожної без винятку: жінок, дітей, людей різної сексуальної та гендерної ідентичності, різного етносу, раси й релігійних переконань. Всьому цьому не дають здійснитися системні свавілля, безкарність і корумпованість поліції в Україні" - заявили організатори.

Вони закликали охочих збиратися мирно та без зброї, а під час акції протесту дотримуватися соціальної дистанції та одягнути медичні маски.

Нагадаємо, 2 червня народний депутат від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова. Пізніше стало відомо, що нардепи вже почали збір підписів до проекту постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Також ЗМІ розбиралися, чи буде Рада голосувати за відставку Авакова.

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