Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові

Парламент має намір дозволити міняти по батькові з 16 років

Парламент має намір дозволити міняти по батькові з 16 років

Верховна Рада розглядала законопроєкт про дозвіл фізичним особам, які досягли 16 років, на власний розсуд змінити по батькові.

За прийняття відповідного законопроєкту №2450 за основу проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також документом пропонується дозволити фізичним особам, які досягли 14 років, змінювати своє по батькові за згодою батьків (опікунів).

У разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері, то фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити по батькові за згодою одного з батьків.

Як повідомляли Українські Новини, 2 червня Верховна Рада провела засідання: які питання розглядали.

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