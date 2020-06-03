Порядок денний Ради. Чим займеться парламент 3 червня

Верховна Рада в середу, 3 червня, на засіданні розгляне законопроект №2228 про зменшення до 10 днів терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування.

Про це сказано в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими для розгляду питаннями вказані 2 проекти постанови про зміни до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів (№3512, №3402).

Відповідно до порядку денного, парламентарі розглянуть законопроекти: №2450 про зміни до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові, №2697 про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, №2694 про використання світловідбиваючих елементів пішоходами, №2696 про використання світловідбиваючих елементів учасниками дорожнього руху.

Крім цього, депутати Ради також розглянуть законопроект №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і заслухає звіт тимчасової слідчої комісії з питань правового статусу ветеранів війни за 6 місяців.

Також у порядку денному значаться 2 ратифікації: законопроект №0035 про приєднання України до додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронної накладної та №0037 про ратифікацію угоди між Україною і республікою Білорусь про реадмісію.

В першому читанні Рада розгляне законопроекти: №2013 про підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, №2588 про забезпечення діяльності музеїв вищих навчальних закладів, №3157 про внесення змін щодо депутатських звернень, №2481 про кваліфікації як чинника адаптації і мобільності українця.

Також у середу парламент розгляне проект постанови №2601 про створення Тимчасової спеціальної комісії Ради з питань захисту прав інвесторів.

Як повідомляли Українські Новини, вчора Рада ввела соцдопомогу одиноким пенсіонерам, досягли 80 років і потребують стороннього догляду.

Також 2 червня Рада дозволила експорт донорської крові але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях.