Онлайн-реєстрація та безконтактна посадка: як буде проходити посадка на літак

Державна авіаційна служба рекомендує суб'єктам авіадіяльності запровадити безконтактну посадку та онлайн-реєстрацію після відновлення авіасполучення в той час, як з 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти. Про це повідомила пресслежба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), передають Українські Новини. Рішення з безпеки польотів щодо експлуатаційних заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусу видала Державна авіаційна служба. В рішенні даються рекомендації суб'єктам авіаційної діяльності. "Мають бути введені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка", - сказано в них. Також має бути введено фізичне дистанціювання в терміналах аеропорту (1,5 метра між людьми) і посилені гігієнічні процедури і прибирання. В місцях з високою концентрацією пасажирів необхідно вжити заходів для запобігання черг. Всі в аеропорту мають носити захисні маски - і персонал, і пасажири, крім того, персонал також має бути в захисних рукавичках. Також рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, що вилітають або прибувають в термінал. Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня. Тим часом, МАУ змінить тарифи після відновлення польотів.