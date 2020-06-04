Онлайн-реєстрація та безконтактна посадка: як буде проходити посадка на літак

Державна авіаційна служба рекомендує суб'єктам авіадіяльності запровадити безконтактну посадку та онлайн-реєстрацію після відновлення авіасполучення в той час, як з 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти.

Про це повідомила пресслежба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), передають Українські Новини.

Рішення з безпеки польотів щодо експлуатаційних заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусу видала Державна авіаційна служба.

В рішенні даються рекомендації суб'єктам авіаційної діяльності.

"Мають бути введені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка", - сказано в них.

Також має бути введено фізичне дистанціювання в терміналах аеропорту (1,5 метра між людьми) і посилені гігієнічні процедури і прибирання.

В місцях з високою концентрацією пасажирів необхідно вжити заходів для запобігання черг.

Всі в аеропорту мають носити захисні маски - і персонал, і пасажири, крім того, персонал також має бути в захисних рукавичках.

Також рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, що вилітають або прибувають в термінал.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня.

Тим часом, МАУ змінить тарифи після відновлення польотів.