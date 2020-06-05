Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекає фінансовий успіх сьогодні

Зірки запевняють, що три знаки зодіаку уже сьогодні, 5 чеврня, отримають прибуток у той час, як червень принесе фінансову удачу для деяких знаків зодіаку. Австрологи розповіли, кому пощастить у сфері фінансів життя 5 червня, пишуть Українські Новини.

Рак

В п'ятницю Раки можуть отримати спадщину, премію або подарунок. Також зірки запевняють, що у представників цього знака зодіаку є шанс отримати прибуток від перепродажу, а також операцій на ринку акцій, житла або послуг.

Лев

Левам в п'ятницю можуть запропонувати підробіток, який принесе представникам цього знаку альтернативне джерело доходу. Однак зірки радять ретельно подумати перед тим, як погоджуватися. Є ризик, що ця підробіток буде займати занадто багато часу.

Стрілець

В цей день Стрільці можуть отримати прибуток з недавнього вкладення. Крім того, в п'ятницю у представників знаку з'явиться ідея, яку вони скоро зможуть монетизувати. Однак зірки радять не розповідати про неї тим, кому не довіряєте на всі 100%. Інакше є ризик, що ідею вкрадуть.

Як повідомляли Українські Новини, цього місяця українці будуть відпочивати з 6 по 8 червня у зв'язку з Трійцею.

Крім того, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, наприкінці цього тижня в Україну прийде справжнє літо.