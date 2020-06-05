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  • Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекає фінансовий успіх сьогодні
05 червня 2020, пʼятниця, 05:16 12
Lifestyle 2020-06-05T08:33:17+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекає фінансовий успіх сьогодні

Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекає фінансовий успіх сьогодні

Елена Новикова
Лев, Гороскоп, Раки, Знаки зодіаку, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Стрілець
Гороскоп на 5 червня 2020 року. Фото: pixabay
Гороскоп на 5 червня 2020 року. Фото: pixabay

Зірки запевняють, що три знаки зодіаку уже сьогодні, 5 чеврня, отримають прибуток у той час, як червень принесе фінансову удачу для деяких знаків зодіаку. Австрологи розповіли, кому пощастить у сфері фінансів життя 5 червня, пишуть Українські Новини.

Рак

В п'ятницю Раки можуть отримати спадщину, премію або подарунок. Також зірки запевняють, що у представників цього знака зодіаку є шанс отримати прибуток від перепродажу, а також операцій на ринку акцій, житла або послуг.

Лев

Левам в п'ятницю можуть запропонувати підробіток, який принесе представникам цього знаку альтернативне джерело доходу. Однак зірки радять ретельно подумати перед тим, як погоджуватися. Є ризик, що ця підробіток буде займати занадто багато часу.

Стрілець

В цей день Стрільці можуть отримати прибуток з недавнього вкладення. Крім того, в п'ятницю у представників знаку з'явиться ідея, яку вони скоро зможуть монетизувати. Однак зірки радять не розповідати про неї тим, кому не довіряєте на всі 100%. Інакше є ризик, що ідею вкрадуть.

Як повідомляли Українські Новини, цього місяця українці будуть відпочивати з 6 по 8 червня у зв'язку з Трійцею.

Крім того, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, наприкінці цього тижня в Україну прийде справжнє літо.

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