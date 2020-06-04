підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Астролог назвав три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекають труднощі на особистому фронті
04 червня 2020, четвер, 05:28 14
Lifestyle 2020-06-04T07:00:04+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекають труднощі на особистому фронті

Астролог назвав три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекають труднощі на особистому фронті

Елена Новикова
Гороскоп, Близнюки, Знаки зодіаку, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Водолії, Діви
Гороскоп на 4 червня 2020. Фото: Pixabay
Гороскоп на 4 червня 2020. Фото: Pixabay

Зірки запевняють, що в четвер, 4 червня 2020 року, з проблемами в особистому житті можуть зіткнутися Близнюки, Діви і Водолії. Водночас у червні на особистому фронті у багатьох знаків зодіаку не виникне серйозних проблем, проте невеликі труднощі будуть. 

Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 4 червня 2020 року, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У четвер Близнюкам доведеться зіткнутися з проблемою у відносинах з коханою людиною. Вона виникне на тлі ревнощів другої половинки. Але зірки запевняють, що кмітливість представників цього знака допоможе нормалізувати цю ситуацію.

Діва

У Дів в цей день може загостритися один з давніх конфліктів з другої поливинкой. Для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цій проблемі, зірки радять не сваритися, а спробувати знайти рішення, яке буде влаштовувати обох або піти на поступки партнеру.

Водолій

У четвер у Водоліїв можуть виникнути розбіжності з другою половикою. Сварка може виникнути через розбіжність поглядів на одні і ті ж речі. У будь-якому випадку, не варто робити поспішних висновків про те, що ви з другою половинкою не підходите один одному, адже зірки запевняють, що в підсумку ви знайдете компроміс.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами Укргідрометцентру літо цього року буде спекотним, але періодично будуть проходити зливи.

Крім того, в червні буде кілька астрономисеких явищ. Перше з них очікується вже 5 червня.

В цьому місяці в планується вихід семи кінопрем'єр.

 

Більше новин про: Гороскоп Близнюки Знаки зодіаку Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні Водолії Діви

Успіхи в кар'єрі, романтичні знайомства і прибуток...
Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекають тр...
Астролог назвав три знака зодіаки, на боці яких бу...
Астролог назвав три знаки зодіаку, у яких можливі ...
Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на Трійцю 07:15
У НБУ розповіли, за яким графіком працюватимуть на Трійцю 07:00
Мобільні сервіси МВС відновили роботу. Фото: pixabay
Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень 06:40 Інфографіка
Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки 06:28
Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер 05:25
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok