Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська

Правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві\r\nПро це Українським Новинам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. \r\n"Так, затримали", - сказав він. \r\nІнших подробиць він не повідомив.\r\n(Новину доповнено подробицями) \r\nЯк повідомила Держприкордонслужба в коментарі УП, Богатирьову затримали після прильоту з Мінська (Білорусь). \r\n"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - розповіли в Держприкордонслужбі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва відновив спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.\r\nА в квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.\r\nУ вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України. Також адвокат Богатирьової назвав реакцію Генпрокуратури на рішення Інтерполу "політичною".