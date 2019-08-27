Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська

Правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві

Про це Українським Новинам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Так, затримали", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

(Новину доповнено подробицями)

Як повідомила Держприкордонслужба в коментарі УП, Богатирьову затримали після прильоту з Мінська (Білорусь).

"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва відновив спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

А в квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України. Також адвокат Богатирьової назвав реакцію Генпрокуратури на рішення Інтерполу "політичною".