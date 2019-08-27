підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 20:15 117 Доповнено
Силові структури 2019-08-27T21:15:08+03:00
Українські Новини
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська

Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська

Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві

Про це Українським Новинам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Так, затримали", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

(Новину доповнено подробицями)

Як повідомила Держприкордонслужба в коментарі УП, Богатирьову затримали після прильоту з Мінська (Білорусь).

"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва відновив спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

А в квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України. Також адвокат Богатирьової назвав реакцію Генпрокуратури на рішення Інтерполу "політичною".

Більше новин про: Арсен Аваков затримання Раїса Богатирьова

Архів
Новини
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Замість прес-конференції до 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму другові-акторові 21:31
"Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу в 2019 21:16
«Нафтогаз» планує збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019 21:05
Кампанія проти призначення Авакова в новий Кабмін може бути викликана помстою Порошенка, – Постернак 20:46
Група з підготовки першої сесії Ради визначила керівництво комітетів 20:32
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok