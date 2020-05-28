Для допуску на ЗНО-2020 рекомендують мати при собі додаткову медичну довідку

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) пройде з 25 червня по 17 липня. Серед рекомендацій для проведення - обов'язкове вимірювання температури. Якщо у учасника ЗНО температура буде вище 37, 2, то його не допустять до пункту. Проте тим, у кого підвищена температура не через ГРВІ, а через хронічне захворювання, рекомендують мати з собою довідку від лікаря.

Про це заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю Громадському радіо.

"Якщо температура вище 37,2 - ми не допускаємо до пункту, але є багато звернень від осіб, у яких підвищена температура в зв'язку з захворюванням щитовидної залози. Ми рекомендуємо всім, у кого може бути підвищена температура не через ГРВІ, а з-за хронічних захворювань, мати з собою довідку від лікаря, яка це підтверджувала б", - сказала вона.

Крім того Тетяна Вакуленко уточнила, що перед пунктом тестування будуть інформаційні позначки про те, як поводитися, а також у кожного учасника буде пропуск з часом, коли потрібно прийти на пункт. Раніше було одне вікно для всіх з 10.15 до 1.50 всі входили в пункт. Але в цьому році з-за коронавіруса звузили діапазон. Будуть невеликі групи, кожна буде заходити в свій час. І учасникам ЗНО рекомендують приїжджати в свій час.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

Раніше Моз опублікував рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину.